Военная хроника сообщает о дронах, летящих в сторону Николаева

Украинские мониторинговые каналы сообщают, что, предположительно, барражирующие боеприпасы «Герань-2» прошли воздушное пространство Херсонской области и двигаются в сторону Николаева и области, пишет Военная хроника.

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Ранее по объектам ВСУ в этом регионе, включая военный аэродром Кульбакино, ВС России нанесли серию комбинированных ударов.