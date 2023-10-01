Военная хроника сообщает о дронах, летящих в сторону Николаева
Украинские мониторинговые каналы сообщают, что, предположительно, барражирующие боеприпасы «Герань-2» прошли воздушное пространство Херсонской области и двигаются в сторону Николаева и области, пишет Военная хроника.
Ранее по объектам ВСУ в этом регионе, включая военный аэродром Кульбакино, ВС России нанесли серию комбинированных ударов.
Ночью 29 сентября на аэродроме Кульбакино в Николаевской области были уничтожены два поставленных из Польши истребителя МиГ-29, которые модернизировали для применения западного ракетного вооружения.