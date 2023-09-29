ВС РФ увеличили серую зону в Марьинке в ДНР

Пушилин заявил, что ВС России увеличили серую зону в Марьинке в ДНР
Российские военнослужащие увеличили серую зону в населённом пункте Марьинка в Донецкой Народной Республике после активных боестолкновений.
Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.
По его словам, подразделения ВС России в результате операций увеличили серую зону в северной и северо-западной частях Марьинки.
Кроме того, российская армия добилась успехов в районе населённых пунктов Опытное и Весёлое.
Ранее Минобороны России заявило, что потери ВСУ на Донецком направлении за неделю составили более 1760 военнослужащих.