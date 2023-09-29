Пушилин: ВСУ были отброшены на исходные позиции на южнодонецком направлении

"Начнем с южного направления, там существенных изменений мы не зафиксировали. Противник пытался осуществлять разведывательно-боевые действия в направлении Приютного, Новомайорского и Новопрокоповки. Противник с потерями был отброшен на исходные позиции", - сказал Пушилин.