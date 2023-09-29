Ракета ВСУ влетела в гостиницу в ДНР

Здание гостиницы в Енакиево в ДНР попало под обстрел ВСУ, сообщил в Telegram-канале глава Ленинградской области Александр Дрозденко. По его словам, в гостинице проживали строители из области, восстанавливающие город.

© МО Украины

Ракета прилетела не куда-нибудь, а в гостиницу, где живут ленинградские строители, восстанавливающие город. <...> Жертв нет, — написал он.

29 сентября военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что в ДНР на мэра Горловки Ивана Приходько совершили покушение.

Ранее сообщалось, что замруководителя Росгвардии в Донецкой Народной Республике, бывший руководитель батальона «Восток» Александр Ходаковский попал под обстрел ракетами HIMARS со стороны ВСУ. Он добавил, что теперь ему придется менять местоположение.