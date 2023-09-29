$97.00+0.50102.10+0.12

В США рассказали о российских «Геранях» со шрапнелью

Беспилотники «Герань» получили новую боевую часть, содержащую шрапнель, выбрасывающую вольфрамовые поражающие элементы. О модернизации российского дрона рассказывает американское издание The Drive.

В США рассказали о российских «Геранях» со шрапнелью
© Lenta.ru

Кроме нового вооружения, беспилотники получили планер из обновленного композитного материала, заполненный твердым пенопластом, и новые антенны, снижающую угрозу воздействия систем радиоэлектронного подавления противника. Также были обновлены двигатель и аккумулятор дрона.

«Россия может продолжать наступление на Украину с воздуха за пределами линии фронта, не расходуя имеющиеся у нее крылатые и баллистические ракеты малой дальности», — говорится в публикации.

Ранее издание Defense News сообщило, что финская компания Insta разработала беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Steel Eagle со шрапнелью, который могут начать поставлять Киеву для компенсации нехватки снарядов.

Российская компания создала аналог дрона-камикадзе «Герань»

В сентябре «Российская газета» сообщила, что в ролике из Ирана можно заметить реактивный вариант дрона-камикадзе Shahed-136.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости