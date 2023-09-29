В Минобороны рассказали о ситуации в Карабахе

Минобороны России заявило, что в последние сутки нарушени режима прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта зафиксировано не было. Об этом сообщается на сайте ведомства.

© Газета.Ru

«Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения», — подчеркивается в ежедневном отчете министерства.

До этого в кабмине Армении сообщили о почти 100 тысячах приехавших из Карабаха беженцах.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.