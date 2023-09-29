Азербайджан подтвердил задержание бывшего командующего армией Карабаха

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана подтвердила задержание бывшего главы Министерства обороны (МО) непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Левона Мнацаканяна, передает «Кавказское бюро».

Бывший министр и командовавший армией НКР был задержан на пункте пропуска «Лачин» при попытке пересечения границы.

Сообщается, что Мнацаканяна доставили в Баку в сопровождении сотрудников сил быстрого реагирования погранслужбы и передали в соответствующие государственные органы для принятия дальнейшего решения.