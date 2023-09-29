Военный эксперт назвал пославшую больше всех наемников на Украину страну

Больше всех наемников на Украину отправила Польша , около 2,5 тысяч. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил военный эксперт Виктор Литовкин .

Он отметил, что всего на Украину прибыло около десяти тысяч иностранных наемников.

«Звучало и больше, но я не знаю, сколько осталось из-за того, что Киев тысячами теряет людей. Больше всего наемников из Польши — звучала цифра в 2,5 тысячи», — сказал Литовкин.

Также, по словам эксперта, много наемников было отправлено на Украину из США и Великобритании. Он считает, что все они «ехали туда за деньгами», а не для защиты демократии, как могут говорить.