Украинские власти прибегают к беспрецедентно жестким мерам, чтобы выполнить план по мобилизации и пополнить ряды военнослужащих на передовой, пишет Asia Times. А понесенные за время контрнаступления потери очень велики, констатируют авторы статьи.

"Долгожданные весенние и летние наступательные операции Киева не принесли того эффекта, на который рассчитывали на Западе. - говорится в материале. - На самом деле все с точностью до наоборот".

Как отмечается в статье, из-за больших потерь в ходе контрнаступления Украину ждет новая мобилизация.

"Киев прибегает ко все более драконовским мерам, чтобы отправить на фронт достаточное количество военнослужащих, - говорится в материале. - Так, недавно он распространил мобилизацию на группы населения, ранее не подлежавшие призыву, например, на инвалидов".

Ранее сегодня военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что власти Украины намерены провести очередную масштабную мобилизацию, чтобы собрать к весне еще почти 500 тысяч человек. Он также считает, что до весны активность ВСУ уменьшится.