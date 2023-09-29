Семь стран ЕС заказали боеприпасы в рамках плана военной помощи Украине

Семь стран ЕС заказали боеприпасы в рамках плана Европейского союза по предоставлению военной помощи Украине, чтобы в кратчайшие сроки передать Киеву необходимые артиллерийские снаряды и пополнить истощенные запасы западных стран. Об этом сообщает Reuters.

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Речь идет о заказах 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, размещенных в рамках контрактов, согласованных Европейским оборонным агентством (EDA). Агентство обращает внимание, что данные боеприпасы являются одними из наиболее важных в конфликте на Украине.

«Семь государств-членов ЕС уже разместили заказы на 155-миллиметровые боеприпасы по ускоренной процедуре EDA», — заявили в EDA.

В оборонном агентстве добавили, что в ближайшие недели и месяцы могут появиться дополнительные заказы, например для пополнения национальных запасов. При этом EDA отказалось назвать страны и сообщить размер заказов, объяснив это конфиденциальностью информации. Однако в ответ на запросы Reuters Литва и Люксембург подтвердили, что входят в число семи стран. Министерство обороны Люксембурга также уточнило, что выделило на эти цели два миллиона евро.

В марте 2023 года сообщалось, что страны ЕС согласовали план главы евродипломатии Жозепа Борреля, который касается поставок Украине артиллерийских снарядов на сумму два миллиарда евро. Уточнялось, что 20 стран Евросоюза примут участие в проекте по закупкам миллиона снарядов и ракет для Киева в течение года.