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Рогов сообщил, что украинские войска ударили по Токмаку из РСЗО

Украинская армия нанесла не менее двух ударов по городу Токмак в Запорожской области из реактивных систем залпового огня.

Рогов сообщил, что украинские войска ударили по Токмаку из РСЗО
© РИА Новости

Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

По его словам, российские средства противовоздушной обороны среагировали на атаку.

«Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — добавил Рогов.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 55 снарядов.