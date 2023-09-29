Рогов сообщил, что украинские войска ударили по Токмаку из РСЗО
Украинская армия нанесла не менее двух ударов по городу Токмак в Запорожской области из реактивных систем залпового огня.
Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.
По его словам, российские средства противовоздушной обороны среагировали на атаку.
«Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — добавил Рогов.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 55 снарядов.