Рогов сообщил, что украинские войска ударили по Токмаку из РСЗО

Украинская армия нанесла не менее двух ударов по городу Токмак в Запорожской области из реактивных систем залпового огня.

Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

По его словам, российские средства противовоздушной обороны среагировали на атаку.

«Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — добавил Рогов.