Появилось видео мощного удара по заводу в Авдеевке

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожила живую силу украинских войск в ходе мощного удара по Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХЗ). Видео произошедшего показала Народная милиция Донецкой народной республики (НМ ДНР) в Telegram.

«В результате точечного огневого поражения авиацией ВКС РФ по Авдеевскому коксохимическому заводу была уничтожена живая сила, а также склады боеприпасов», — говорится в публикации.

На кадрах видны сильные взрывы на территории предприятия. После серии взрывов произошел пожар.