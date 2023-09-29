Российские военные уничтожили пункт управления "Иностранного легиона" ВСУ
ВС РФ уничтожили пункт управления "Иностранного легиона" ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
В результате ударов крылатыми ракетами и дронами на текущей неделе уничтожены пункт управления "Иностранного легиона", два крупных арсенала, а также нарушены поставки вооружений, отметили в военном ведомстве.
25 сентября МО РФ сообщало, что российские войска ночью нанесли удар по пунктам дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ.
Все объекты поражены, цель удара достигнута, подчеркнули в Минобороны.
СМИ писали, что иностранные наемники ВСУ все чаще убивают друг друга на фоне мелких бытовых конфликтов.
Так, сообщалось, что боевики украинского нацбата "Айдар" (запрещенная в РФ террористическая организация) устроили перестрелку с польскими наемниками на краснолиманском направлении во время празднования дня рождения одного из поляков.