ВС РФ уничтожили пункт управления "Иностранного легиона" ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

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В результате ударов крылатыми ракетами и дронами на текущей неделе уничтожены пункт управления "Иностранного легиона", два крупных арсенала, а также нарушены поставки вооружений, отметили в военном ведомстве.

25 сентября МО РФ сообщало, что российские войска ночью нанесли удар по пунктам дислокации иностранных наемников и подготовки диверсионных групп ВСУ.

Все объекты поражены, цель удара достигнута, подчеркнули в Минобороны.

СМИ писали, что иностранные наемники ВСУ все чаще убивают друг друга на фоне мелких бытовых конфликтов.