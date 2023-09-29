Румыния обвинила Россию в глушении GPS-связи на кораблях

Россия глушит GPS-связь на чужих кораблях в территориальных водах Румынии, что создает риск столкновений между судами. Об этом заявил начальник штаба армии генерал Даниэль Петреску, сообщает Romania Journal.

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«Конфликт на Украине фундаментально дестабилизировал Черноморский регион и вызвал чувство незащищенности среди прибрежных стран, что имело последствия для обстановки безопасности», — заявил военный.

Петреску добавил, что из-за боевых действий растет нестабильность на границах НАТО, так как возможны инциденты с ошибочным падением ракет или дронов. Генерал предупредил о возможной атаке румынских объектов по ошибке.