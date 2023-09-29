МО РФ сообщило об уничтожении двух поставленных ВСУ из Польши МиГ-29

Минобороны сообщило об уничтожении двух поставленных ВСУ из Польши МиГ-29
В ночь на пятницу, 29 сентября, российские военнослужащие уничтожили еще два истребителя МиГ-29, поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) из Польши. Об этом сообщили журналистами в Министерстве обороны России.
«Кроме того, ночью 29 сентября на аэродроме Кульбакино в Николаевской области уничтожены еще два поставленных из Польши истребителя МиГ-29», — говорится в сообщении.
При этом в российском оборонном ведомстве подчеркнули, что данные многоцелевые истребители были усовершенствованы для применения ракетного вооружения.
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