Власти Никарагуа исключили возможность размещения военной базы РФ в стране

Россия не сможет разместить свою военную базу на территории Никарагуа, так как это запрещено конституцией страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра иностранных дел государства Дениса Монкада. По его словам, даже дружественные Никарагуа страны не могут разместить свои базы. Однако правительство страны готово к сотрудничеству в случае стихийных бедствий.

Согласно закону и Конституции, державам, даже дружественным странам не разрешено иметь на территории Никарагуа военно-морские, военные или авиабазы, — заявил дипломат.

Монкада также подчеркнул, что власти страны разрешают иностранным кораблям всех типов посещать морские гавани в ситуациях, когда речь идет о потенциальной угрозе. Это распространяется и на военные суда. Кроме того, санкция выдается при необходимости оказания гуманитарной помощи.