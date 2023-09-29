Совет НАТО разрешил использование в Косове дополнительных сил в рамках контингента Сил НАТО для Косова (KFOR) для стабилизации ситуации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Североатлантического альянса.

«С мая мы усилили присутствие сил KFOR. Вчера Североатлантический совет разрешил дополнительных сил, чтобы ответить на текущую ситуацию», — говорится в документе.

Напомним, что ранее на севере Косово и Метохии в течение нескольких недель шли протесты сербского населения, недовольного политикой Приштины. В частности, этнические сербы настаивали на немедленном освобождении задержанных соотечественников, отзыве албанских мэров из северных муниципалитетов и ряде других шагов.

Вечером 24 сентября президент Сербии Александр Вучич заявил о гибели трех сербов в столкновениях с косовоалбанской полицией в селе Баньска. В Приштине утверждают, что сербы сами напали на полицейских.