Развожаев рассказал, когда увидел командующего ЧФ Соколова после атаки ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в эфире телеканала "Россия 24", что практически ежедневно общается с командующим Черноморским флотом адмиралом Виктором Соколовым , а после атаки 22 сентября видел его уже на следующий день.

"Я его в субботу (23 сентября. - "Газета.Ru") видел... Вчера мы тоже работали по одной задаче вместе", - рассказал Развожаев.

22 сентября Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. По данным ведомства, один военнослужащий пропал без вести. В здании начался пожар, а окружающая его территория была оцеплена полицией. Глава Крыма Аксенов заявил, что над полуостровом сбили несколько крылатых ракет. Во время атаки в небо над Черным морем поднялся американский разведывательный самолет.