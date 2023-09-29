У украинской армии есть ряд проблем на фронте, связанные с медленным продвижением и недостаточным количеством вооружения. Об этом в пятницу, 29 сентября, заявила экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр.

— Ситуация крайне сложная. Продвигаемся по состоянию на сейчас медленно — несколько сотен метров в день на востоке и на юге, а отчасти бои завершаются без изменения положений, — сказала она.

При этом российские солдаты имеют весомое преимущество в вооружении, передает РИА Новости.

Потери украинской армии за текущий месяц превысили 17 тысяч человек. В числе уничтоженных машин семь БМП Bradley, два немецких танка Leopard и один Challenger.

Предприниматель и миллиардер Илон Маск выразил мнение, что ВСУ потеряли много людей и при этом добились ничтожного результата в контрнаступлении. Таким образом он ответил на публикацию бизнесмена Дэвида Сакса о провальном контрнаступлении украинских бойцов.