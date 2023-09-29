На Украине понадеялись на получение оружия от США по ленд-лизу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выразил надежду, что Киев получит оружейный ленд-лиз от США . Об этом он заявил в интервью украинской телеведущей Наталье Мосейчук , доступном на YouTube .

«Не думаю, что США против предоставления ленд-лиза. (…) Просто сейчас ситуация, когда США дают много помощи без оплаты. Не использую [слово] "бесплатно", я говорю без оплаты, это разные вещи», — сказал Данилов, отметив, что это больше юридический вопрос.

Секретарь СНБО призвал подождать. По его словам, у Украины есть возможность пользоваться указанной опцией до сентября 2024 года.

Ранее Данилов пожаловался, что западные партнеры республики не могут ответить на вопрос о том, что значит победа Украины. Киев, как он утверждает, беспокоит то, будет ли Запад поддерживать его до «победы» или только определенное время.