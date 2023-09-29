Атаки украинской армии по Крыму вряд ли позволят Украине совершить решающий прорыв «на земле». Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на мнение неназванного европейского чиновника.

— Операции (Киева — прим. «ВМ») являются частью более широкой стратегии... Но они вряд ли позволят Украине совершить решающий прорыв в наземной войне в этом году, — говорится в сообщении.

США и их союзники по НАТО в три раза нарастили число разведывательных полетов в районе Крыма с начала 2023 года. С 18 по 24 сентября американские самолеты-разведчики и стратегические беспилотные летательные аппараты, а также разведывательные самолеты НАТО выполнили 21 полет в районе Крымского полуострова.

Днем 22 сентября Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота России. Министерство обороны РФ сообщило, что один военнослужащий российской армии пропал без вести после атаки.