Bloomberg: В Европе заявили, что атаки по Крыму не приблизят Киев к «прорыву»
Атаки украинской армии по Крыму вряд ли позволят Украине совершить решающий прорыв «на земле». Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на мнение неназванного европейского чиновника.
США и их союзники по НАТО в три раза нарастили число разведывательных полетов в районе Крыма с начала 2023 года. С 18 по 24 сентября американские самолеты-разведчики и стратегические беспилотные летательные аппараты, а также разведывательные самолеты НАТО выполнили 21 полет в районе Крымского полуострова.
Днем 22 сентября Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота России. Министерство обороны РФ сообщило, что один военнослужащий российской армии пропал без вести после атаки.
Бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что системы наблюдения и наведения Североатлантического альянса помогли украинской армии нанести удар по зданию штаба Черноморского флота в Крыму.