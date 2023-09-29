В Севастополе усилят защиту от воздушных атак

В Севастополе усилят защиту от возможных новых воздушных атак, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, есть надежда, что «российская ПВО сделает выводы из ситуаций и усилит работу». Развозжаев добавил, что на сегодня город сосредоточен и четко понимает, как действовать в таких ситуациях, передает РИА «Новости».

Севастопольцы сплотились на фоне внешних угроз, паники в городе нет, есть лишь раздражение и злость по отношению к противнику, заключил градоначальник.