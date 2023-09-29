В США оценили опыт украинского конфликта для обучения военных

США используют конфликт на Украине для проведения исследований и экспериментов с целью тренировок собственных вооруженных сил для участия в будущих войнах. Об этом сообщает портал Defense One.

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Сообщается, что речь идет о двух учебных центрах Пентагона — National Training Center (NTC) и Joint Readiness Training Center (JRTC).

«Размышляя о многочисленных проблемах, с которыми столкнулась украинская армия при попытке прорвать оборонительные линии России, отмечу, что боевая подготовка по-прежнему сводится к координации и обучению», — сообщил порталу генерал Кертис Тейлор из NTC.

Он также добавил, что помимо анализа боевых действий особое внимание уделяется работе с общественностью и продвижению информации в интернете. К примеру, военные смоделировали ситуацию быстрого опровержения в социальных сетях информации о выпуске снарядов с американской стороны боевых действий, сославшись на данные спутниковых снимков.