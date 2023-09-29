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Военным Карабаха разрешат продолжить службу в рядах ВС Армении

Военные из расформированной армии непризнанной Нагорно-Карабахской республики могут вступить в ряды ВС Армении, сообщил замминистра обороны Арман Саркисян.

Военным Карабаха разрешат продолжить службу в рядах ВС Армении
© RT на русском

Об этом пишет ТАСС.

«Мы очень хотим, чтобы военнослужащие армии обороны (НКР. — RT) продолжили службу по линии Минобороны Армении, поскольку они являются нашими соотечественниками и их опыт, военные знания послужат ВС Армении», — сказал Саркисян.

Ранее пресс-секретарь армянского кабмина Назели Багдасарян заявила, что около 85 тыс. жителей Карабаха с 24 сентября переехали в Армению.