Группировка "Днепр" пресекла попытку высадки ВСУ на острове Большой Потемкин

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожен пункт управления БПЛА, четверо военнослужащих ВСУ уничтожены, двое получили ранения различной степени тяжести. Пресечена попытка высадки противника на остров Большой Потемкин, в результате огневого поражения уничтожено до 12 военнослужащих ВСУ", - говорится в сообщении.