При попытке форсировать Днепр уничтожены четыре лодки и до 20 военных ВСУ

Силы РФ пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр в районе острова Антоновский, уничтожены четыре лодки и до 20 военнослужащих, сообщил представитель оперативных служб региона.

Как сообщил источник ТАСС, на Херсонском направлении пресечена попытка ВФУ форсирования реки Днепр в районе острова Антоновский, в результате огневого поражения уничтожены четыре лодки и до 20 боевиков ВСУ.

Он добавил, что также была уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом и расчетом.