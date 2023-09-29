При попытке форсировать Днепр уничтожены четыре лодки и до 20 военных ВСУ
Силы РФ пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр в районе острова Антоновский, уничтожены четыре лодки и до 20 военнослужащих, сообщил представитель оперативных служб региона.
Как сообщил источник ТАСС, на Херсонском направлении пресечена попытка ВФУ форсирования реки Днепр в районе острова Антоновский, в результате огневого поражения уничтожены четыре лодки и до 20 боевиков ВСУ.
Он добавил, что также была уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом и расчетом.
Ранее ВС России уничтожили гаубицу «Мста-Б» и пушку «Гиацинт-Б» на Херсонском направлении.