ВСУ перебросили под Соледар штурмовое подразделение

ВСУ перебросили под Соледар очередное подразделение штурмовиков, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

По его словам, под Соледар переброшено штурмовое подразделение противника, кроме того ВСУ пополняют резервы в ближайшем тылу, передает ТАСС.

По словам советника Дениса Пушилина, украинские войска готовятся к очередным попыткам атаковать российские позиции на этом участке.