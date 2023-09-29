Предприятия ВПК Франции и Украины подписали около десятка соглашений

Компании военно-промышленного комплекса (ВПК) Франции и Украины подписали около десятка соглашений во время визита французского министра вооруженных сил Себастьена Лекорню в Киев.

"Заключение вчера десятка соглашений между нашими промышленными компаниями свидетельствует о консолидации и прочности нашей приверженности", - написал Лекорню в соцсети X (ранее Twitter).

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Министр уточнил, что речь идет как о крупных игроках, так и о малом и среднем бизнесе, а также о стартапах из Франции в сфере производства артиллерии, бронированных машин, беспилотников и средств разминирования.

Также Лекорню опубликовал видеозапись общения с журналистами в четверг, в ходе которого сообщил, что прибыл на Украину вместе с депутатами и сенаторами, а также с двадцатью представителями компаний из сектора ВПК Франции, которые не только производят вооружения и беспилотники, но и предлагают решения в сфере искусственного интеллекта и кибербезопасности. Он также отметил, что "контрнаступление на фронте протяженностью 1,2 тыс. км - это небыстрый процесс", и призвал запастись терпением и доверием.

"Речь о том, чтобы предложить украинским военным инновационные решения и постепенно переходить от передачи вооружений к их приобретению, иногда к приобретению с французскими субсидиями. Это необходимо нам для того, чтобы продержаться в течение длительного периода, а также прочно утвердить французские интересы в Киеве и на Украине", - пояснил Лекорню.

Ранее министерство обороны Украины сообщило, что глава ведомства Рустем Умеров и Лекорню подписали меморандум о взаимодействии двух стран в области закупок вооружения и военных контрактов. Также они обсудили поставки Киеву французского вооружения и военной техники, двусторонние проекты по военно-техническому сотрудничеству, подготовку украинских военнослужащих и внедрение евроатлантических стандартов на Украине.