Глава ВС Британии: линия обороны России оказалась крепче, чем думал Запад

Российская линия обороны оказалась крепче, чем полагали страны Запада, заявил глава штаба обороны Вооруженных сил Британии адмирал Тони Радакин. Его слова приводит газета The Times.

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Радакин считает, что сторонним наблюдателям нужно снизить свои ожидания от итогов контрнаступления ВСУ в краткосрочной перспективе. Он добавил, что в данный момент фактически идет «война на истощение», для победы в ней необходима военная и экономическая мощь.

По словам адмирала, военные выигрывают битвы, а войны выигрывают экономика и устойчивость.

По словам Радакина, задача ВСУ усложняется недостатком военной подготовки у мобилизованных солдат, а также неоднородностью вооружения, где встречается советская и западная техника. Глава штаба ВС Британии намекнул на то, что Киев запоздал с началом контрнаступления.

В начале наступления были моменты, когда Украина хотела добиться большей военной помощи от Запада, а после пришла плохая погода, отметил Радакин.

Затем проанализировали возможности России и выяснили, что в действительности некоторые из российских оборонительных сооружений оказались крепче, чем изначально предполагалось, указал британский адмирал.