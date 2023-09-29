В Минобороны назвали дату начала осеннего призыва в России
Осенний призыв на службу в армии начнется 1 октября во всех регионах России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.
Там уточнили, что призыв на осеннюю службу пройдет во всех регионах России, в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.
«Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к районам Крайнего Севера, где граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря. Это в первую очередь связано с климатическими особенностями указанных территорий», — сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Владимир Цимлянский.