В Минобороны назвали дату начала осеннего призыва в России

Осенний призыв на службу в армии начнется 1 октября во всех регионах России . Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Там уточнили, что призыв на осеннюю службу пройдет во всех регионах России, в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях.