В ходе осенней призывной кампании молодых людей не будут направлять на службу в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил РФ в новых регионах. Об этом в ходе брифинга сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

Он подчеркнул, что все призывники будут нести службы в пунктах постоянной дислокации на остальной территории России.

«В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил РФ в новых регионах Российской Федерации … или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», — цитирует Цимлянского страница Минобороны в соцсетях.

Осенний призыв традиционно начинается с 1 октября.

Ранее «Парламентская газета» разбиралась в постановлении Правительства, вступившем в силу 5 августа, согласно которому в осенний призыв будущим срочникам придут повестки нового образца: с памяткой о правах и обязанностях призывника на обороте.