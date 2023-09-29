Экс-глава штаба ЧВК «Вагнер» устроился в Минобороны России

Ранее Трошев участвовал во встрече президента РФ Владимира Путина и заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова в Кремле. В ходе беседы Путин предложил, в частности, обсудить формирование добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи в зоне специальной военной операции. Как сообщали в Кремле, Евкуров и Трошев доложили президенту, как ведется работа по вопросу социальных гарантий для участников спецоперации.