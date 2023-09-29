Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», летчики нанесли серию ударов по трем мостам, по которым ВСУ снабжали свою группировку на левом берегу Оскола у границы Харьковской области и Донбасса.

Последний мост на реке Оскол после удара пришел в негодность. По информации Telegram-канала «Украина.ру», теперь снабжение украинских боевиков к востоку от реки может быть обеспечено только катерами и с помощью понтонов. В ближайшее время это станет невозможным, если пойдут дожди.