ВКС РФ уничтожили последние мосты через Оскол ракетами Х-38МЛ
ВКС России уничтожили последние переправы через реку Оскол современными высокоточными ракетами Х-38МЛ класса «воздух-поверхность».
Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», летчики нанесли серию ударов по трем мостам, по которым ВСУ снабжали свою группировку на левом берегу Оскола у границы Харьковской области и Донбасса.
Отметим, что ракета Х-38МЛ имеет полуактивную ГСН, которая наводится на цель лазером.
Последний мост на реке Оскол после удара пришел в негодность. По информации Telegram-канала «Украина.ру», теперь снабжение украинских боевиков к востоку от реки может быть обеспечено только катерами и с помощью понтонов. В ближайшее время это станет невозможным, если пойдут дожди.
Напомним, что ВСУ несут большие потери, а российская армия становится сильнее.