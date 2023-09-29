В ЛНР рассказали о проблемах ВСУ с поставками боеприпасов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы с поставками боеприпасов и провизии на купянском направлении, рассказал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

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По его словам, после уничтожения российскими войсками переправы через реку Оскол в районе Сеньково Харьковской области, украинские формирования, находящиеся на позициях восточнее Оскольского водохранилища, начали испытывать трудности с логистикой и поставками материально-технических средств.

«Украинскими боевиками сделано с подручных средств несколько плотов, с помощью которых переправляют не тяжелые грузы, провизию и медикаменты», — написал он.

Для доставки боекомплектов к артиллерийским системам, военным материально-технического обеспечения приходится делать большой крюк через наведенную понтонную переправу северо-восточнее от Сеньково, рассказал Марочко.