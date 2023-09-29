Мобилизация: последние новости на сегодня 29 сентября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 29 сентября 2023, в материале «Рамблера».

В Красноярском крае помогли свыше 200 демобилизованным и их семьям социализироваться

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В России заработала система трудоустройства демобилизованных бойцов специальной военной операции и их родных, сообщает Daily Storm.

Платформа «Vаша Zанятость» позволяет участникам боевых действий получить помощь психолога и найти работу. Она создана в Красноярском крае. За четыре месяца сервис помог уже нескольким сотням человек.

Содействие получили более 200 человек: демобилизованные граждане, жены, родители участников спецоперации. Платформа позволяет участникам СВО и их семьям найти работу, пройти бесплатное обучение, получить помощь психолога, консультацию по социальной адаптации на рынке труда, ознакомиться с перечнем вакансий и даже зарегистрировать свой бизнес.

Тамбовские предприятия предоставляют участникам СВО дополнительные социально-трудовые гарантии

В Тамбовской области работодатели предоставляют дополнительные социально-трудовые гарантии участникам специальной военной операции, сообщает top68.ru.

Соответствующее поручение отдал губернатор Максим Егоров. Уже в 169 коллективных договорах включены условия о дополнительных денежных выплатах для военнослужащих-контрактников и добровольцев, выполняющих задачи спецоперации.

Так, на «Завкоме» из фонда предприятия введены обязательные выплаты мобилизованным в 50 тысяч рублей. Мобилизованным сотрудникам заводов «Октябрь» и «Ревтруд» полагается начисление среднемесячной оплата труда.

За год мобилизованные и их родные 30 тысяч раз позвонили на горячую линию. Список самых частых проблем

С 21 сентября 2022 года операторы обработали 30 тысяч 126 обращений мобилизованных и их родственников, а также контрактников и добровольцев, сообщает 66.ru.

Их фиксировали в штабе уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой. В 21 354 случаях предоставили юридическую консультацию. Почти 7 тысяч семей мобилизованных получили волонтерскую помощь, а также консультацию о том, как оформить документы для получения региональных выплат. В 3 тысячах 150 случаях была оказана помощь в оформлении банковских карт военнослужащих.