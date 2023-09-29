Спецоперация на Украине 29 сентября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 29 сентября 2023 года.

Российские военные применили в зоне СВО робот-антиснайпер

Российские военные применили в ходе специальной военной операции новейший роботизированный обнаружитель снайперов «Сосна-Н», сообщает «Лента.ру».

Партия этих комплексом была закуплена для спецподразделений и прошла успешную апробацию в зоне спецоперации.

Робот-антиснайпер представляет собой автоматическую дистанционно управляемую лазерно-оптическую установку. Сканирование пространства ведется в круглосуточном режиме. Обнаружитель находит любые оптические устройства, которые ведут встречное наблюдение или прицеливание. При обнаружении угрозы система подает сигнал тревоги.

Стало известно об успешном штурме отрядом БАРС-16 опорного пункта ВСУ в ЛНР

Российские добровольцы из казачьего отряда «Кубань» обнаружили в районе Спорного батальонный опорный пункт Вооруженных сил Украины и выбили из него противника, сообщает news.ru.

Штурму предшествовал массированный удар артиллерии. При атаке также использовались гранатометы и минометы. Позже добровольцы подключили крупнокалиберный пулемет ДШК.

Также работали снайперы, в отдельные моменты стрелковый бой проходил на дистанции 200 метров. Соперник был выбит. Также уничтожена радиолакационная станция.

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 55 снарядов

За минувшие сутки армия Украины выпустила по населённым пунктам ДНР 55 снарядов, сообщает RT.

В результате обстрелов два человека были ранены.