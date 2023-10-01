На Западе назвали количество оставшихся у ВСУ танков Leopard

Полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер назвал количество оставшихся у Вооруженных сил Украины (ВСУ) танков Leopard, поставленных западными странами. Его слова приводит издание Die Welt.

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Офицер отметил, что из примерно 90 бронированных машин этого типа украинские военные потеряли не менее трети, они были уничтожены или повреждены.

Райснер заявил, что эффективность танков Leopard 2 оказалась ниже, чем ожидалось. Он также добавил, что союзники Киева лишь частично выполнили свои обещания относительно поставок военной техники.