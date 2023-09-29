В зоне СВО восстановили мемориал погибшим в Великой Отечественной войне

"Это обычный мемориал погибшим в ходе Великой Отечественной войны на территории Украины, который за время нахождения территории в составе Украины пришел в полное запустение. Он зарос сорняками, везде облупилась краска, буквы практически не читались. Мобилизованные бойцы <...> своими силами почистили его от растений, обновили краску, отмыли все, залили высеченные буквы", - рассказал Ливанский.