Focus: Германия купит у Израиля системы ПРО Arrow 3 из-за украинского конфликта

Германия и Израиль заключили соглашение о покупке немецкой стороной противоракетных комплексов Arrow 3. Об этом сообщается в материале журнала Focus.

"Покупка системы противоракетной обороны - ответ на украинский конфликт. При помощи Arrow 3 Германия хочет защитить себя, а также союзников по НАТО от возможных атак ракетами средней дальности", - сказано в статье.

Автор публикации отметил, что стоимость сделки оценивается примерно в €4 млрд. В апреле пресс-служба израильского Министерства обороны заявляла, что оборонные ведомства Германии и Израиля начали обсуждать проект соглашения о поставках в ФРГ военных систем Arrow 3. Позже командующий Военно-воздушными силами Германии Инго Герхартц выражал мнение, что израильские системы противоракетной обороны Arrow 3 прибудут в страну через два года.