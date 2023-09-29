В Британии признали недооценку мощности российской обороны

Западные страны недооценили мощность линии российской обороны, поэтому контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет медленными темпами. Об этом заявил глава генштаба Великобритании адмирал Тони Радакин, передает The Times.

По его словам, сейчас ведется «война на истощение», поэтому необходимо снизить ожидания от результатов украинского наступления в краткосрочной перспективе. Радакин пояснил, что существует ряд препятствий для прорыва ВСУ, в том числе недостаток военной подготовки у мобилизованных солдат.

Кроме того, по мнению адмирала, контрнаступление следовало начинать раньше. Адмирал также отметил, что положение украинских войск осложняется тем, что у них есть вооружения как советского периода, так и западного образца. Он напомнил, что изначально Киев пытался получить больше техники, а затем наступила плохая погода, что повлияло на начало наступления.

«Затем был проведен военный анализ относительно [возможностей] России. А потом [выяснилось], что в действительности некоторые из российских оборонительных сооружений оказались крепче, чем изначально предполагалось», — добавил Радакин.