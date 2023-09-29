Зеленского предупредили об ухудшении его положения из-за неудач ВСУ

Положение Владимира Зеленского на политической арене ухудшается в связи с провалом контрнаступления украинских войск, считает обозреватель издания Le Monde Филипп Рикар.

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По его словам, наступление украинской стороны происходит «нестерпимо медленно», а быстрого успеха достичь не удалось.

«А потому оно, наоборот, усложняет положение Зеленского», — пишет автор материала, пояснив, что результаты контрнаступления Украины не оправдали ожиданий западных союзников.