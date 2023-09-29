$97.00+0.50102.10+0.12

В Пентагоне заявили о высоком риске конфликта с применением ядерного оружия

Министерство обороны Соединенных Штатов в стратегии по противодействию оружию массового уничтожения сообщило о возросшем риске конфликта с применением химического, биологического и ядерного оружия, сообщает РИА Новости.

В Пентагоне заявили о высоком риске конфликта с применением ядерного оружия
© ТАСС

Также американское военное ведомство отмечает, что Москва и Пекин представляют собой основные вызовы в этой сфере. Как указывает Пентагон, риск того, что США или союзники Вашингтона столкнутся с вооруженным противостоянием с использованием химического, биологического или ядерного оружия, возрос с 2014 года.

При этом Северная Корея, Иран и экстремистские организации остаются постоянными региональными угрозами, с которыми также необходимо бороться, подчеркивается в стратегии Минобороны.

Во Франции назвали Крым русским по праву

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости