Взвод ВСУ имитировал сдачу в плен под Спорным

Штурмовой взвод Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал позиции казачьего отряда спецназначения БАРС-16 под Спорным, а когда стал терпеть поражение, имитировал сдачу в плен. Об этом рассказал «Ленте.ру» командир подразделения с позывным Зенит.

По его словам, атака началась ранним утром и продолжалась почти до полудня. Когда противник понял, что оказался на грани разгрома, решил притворно поднять белые флаги. Командование «барсов» приказало им сложить оружие и поодиночке двигаться сквозь проходы в минных заграждениях.

«Когда один приблизился к нам на расстоянии 50 метров, остальные открыли по нам шквальный огонь. Наш миномет, правда, положил снаряд в аккурат посреди украинской группы. Выжившие нацгвардейцы отступили, бросив своих раненых на произвол судьбы», — сообщил Зенит.

Истекающие кровью бойцы противника начали взывать о помощи. Одного из них, как впоследствии оказалось, бывшего заключенного, вытащили на себе бойцы Вакулы, командира одной из рот БАРС-16. Взрывом украинцу оторвало стопу, однако он успел оказать себе первую помощь.

«Лежа в кустах уцелел (...). Несмотря на обстрел, нам удалось его затащить в окоп и оказать первую медицинскую помощь. Дальше около часа пешком переносили бедолагу на носилках до штаба. Здесь его осмотрел доктор. После допроса он отправился в госпиталь», — объяснил Вакула.