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В МО сообщили об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

В МО сообщили об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью
© РИА Новости

Отмечается, что попытка атаки российской территории произошла около 21:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», — говорится в заявлении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о пресечении очередной атаки Вооружённых сил Украины.