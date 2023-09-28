В МО сообщили об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что попытка атаки российской территории произошла около 21:00 мск.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», — говорится в заявлении.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о пресечении очередной атаки Вооружённых сил Украины.