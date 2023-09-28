В США считают, что не смогут договориться с КНР о контроле над ядерным оружием

Заключение между США и Китаем договора о контроле над ядерными вооружениями является маловероятным. К такому выводу пришли в американском бюджетно-контрольном управлении.

«Формальное соглашение о контроле над ядерными вооружениями между США и Китаем в ближайшем будущем является маловероятным», — говорится в тексте со ссылкой на опрошенных чиновников и ряд заинтересованных лиц.

Главными препятствиями для этого в управлении считают, отсутствие конкретных задач со стороны Вашингтона по поводу соглашения о контроле над вооружениями с Пекином и незаинтересованность КНР в ограничении своих ядерных сил без достижения «определенного паритета с США».