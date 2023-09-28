США начали языковую подготовку украинских пилотов

Соединенные Штаты приступили к специализированной языковой подготовке украинских пилотов, которых в дальнейшем планируется обучать управлению американскими истребителями F-16. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх на регулярном брифинге.

"Да, курсы английского языка началась", - сказала она в ответ на вопрос журналиста.

Сингх добавила, что у нее нет информации ни по точному числу украинских пилотов, которые приступили к языковой подготовке, ни примерных сроков завершения языковых курсов, так последнее будет зависеть от "навыков и профессионализма" обучаемых.

Ранее сообщалось, что подготовка украинских пилотов также ведется в Дании.