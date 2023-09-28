В США заявили о возможных сложностях при обсуждении с РФ альтернативы ДСНВ

США может быть трудно договориться с Россией по новому документ, который станет альтернативой Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Соответствующее заявление сделали в американском бюджетно-контрольном управлении.

В нем говорится, что, по мнению ряда опрошенных и заинтересованных лиц, согласование альтернативы ДСНВ с Россией «может быть затруднительным по нескольким причинам». В частности, в GAO указали на ухудшающиеся отношения между США и РФ на фоне сначала вхождения Крыма в состав России в 2014 году, а затем СВО на Украине в 2022 году.

Кроме того в управлении считают, что проблемой при обсуждении нового договора может стать проверка соблюдения РФ требований будущих договоров.