Франция рассмотрит производство вооружений на Украине вместо их поставки

«Мало-помалу мы перейдем к такой логике, где передача вооружений будет являться исключением, а не принципом», — сказал глава оборонного ведомства, добавив, что Франция рассмотрит возможность совместного производства вооружений на территории Украины и заключения контрактов на поставки французского оружия «с возможными субсидиями».