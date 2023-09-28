Франция рассмотрит производство вооружений на Украине вместо их поставки

Париж перейдет от поставок вооружений к заключению военных контрактов с Киевом, заявил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню. Его цитирует РИА Новости.
«Мало-помалу мы перейдем к такой логике, где передача вооружений будет являться исключением, а не принципом», — сказал глава оборонного ведомства, добавив, что Франция рассмотрит возможность совместного производства вооружений на территории Украины и заключения контрактов на поставки французского оружия «с возможными субсидиями».
По словам Лекорню, французские власти при этом не отказываются от своих прежних обязательств и «ежемесячные поставки боеприпасов продолжатся до кона 2024 года».
Ранее стало известно о возможной передаче Вооруженным силам Украины истребителей Mirage 2000 из состава ВВС Франции. Несколько месяцев назад Париж неофициально начал подготовку украинских летчиков к управлению самолетами Mirage 2000D и их вооружениями.