Париж перейдет от поставок оружия Киеву к заключению военных контрактов

Париж планирует прекратить практику безвозмездной передачи вооружений и военной техники Украине, предупредил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню. Он добавил, что в дальнейшем будут заключаться военные контракты, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Французская делегация прибыла в Киев в четверг, 28 сентября. В ее состав вошли представители французского оборонного ведомства и 20 военно-промышленных компаний.

«Постепенно мы перейдем к такой логике, где передача вооружений будет являться исключением, а не принципом», — подчеркнул Лекорню.

Министр заметил, что ежемесячные поставки снарядов, патронов и ракет продолжатся до конца 2024 года. Он добавил, что Париж возможно будет частично или полностью субсидировать контракты.

По мнению французских экспертов, у Франции на складах имеются ограниченные запасы вооружений. На фоне этого практика безвозмездных поставок является нежизнеспособной.