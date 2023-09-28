Польша ответила на обвинения Белоруссии в нарушении воздушного пространства

Польша опровергла нарушение воздушного пространства Белоруссии
Оперативное командование Генштаба ВС Польши опровергло нарушение воздушного пространства Белоруссии своим вертолетом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее заявление.
«Сообщаем, что сегодняшнее заявление белорусской стороны о якобы пересечении границы польским вертолетом не соответствует действительности», — говорится в нем.
В Генштабе ВС Польши отметили, что их слова подтверждаются «записями системы управления полетом и радиолокационных станций».
Ранее в Белоруссии заявили, что польский вертолет дважды нарушил воздушные границы страны.
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